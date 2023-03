Caso Tedeschi, l’avvocato Romano: «Alterati gli equilibri democratici della nostra regione»

Gli avvocati del consigliere dopo la sentenza della Cassazione: «Hanno cercato di violare il principio di sacralità del voto degli elettori»

La soddisfazione traspare evidente nei volti, non solo quello del consigliere Tedeschi, ma anche in quello dei suoi avvocati. Per una sentenza, quella della Suprema Corte, che «ripristina la legalità».

Sugli effetti della pronuncia della Cassazione si discuterà, ma intanto il consigliere Tedeschi ha vinto la sua battaglia. «Dopo tre anni – ha detto durante la conferenza stampa tenuta nel pomeriggio presso lo studio dei suoi avvocati – giustizia è fatta e sono state tante le sofferenze causate alla mia persona, alla mia famiglia, ma soprattutto ai miei elettori e ai miei progetti».

Parla di «soddisfazione piena e totale» l’avvocato Massimo Romano che ha difeso il consigliere Tedeschi insieme ai colleghi Pino Ruta e Margherita Zezza. «Hanno cercato di violare il principio di sacralità del voto degli elettori – ha proseguito – ma la Corte di Cassazione ha ripristinato la legalità ed è un risultato che ci ripaga anche di tante ingiustizie.»

La sentenza è destinata a fare giurisprudenza e per l’avvocato Romano «in tre anni gli equilibri democratici della nostra regione sono stati obiettivamente alterati e qualcuno ne dovrà rispondere.

Prendiamo atto – ha concluso – di questa importantissima pronuncia che intanto ripristina il consigliere Tedeschi nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali per le quali era stato votato ed eletto.»

IN ALTO LE INTERVISTE AL CONSIGLIERE TEDESCHI E ALL’AVVOCATO ROMANO