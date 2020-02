Caso sospetto di Coronavirus al Cardarelli, domani i risultati del test

La ragazza è tornata 11 giorni fa da un viaggio in Cina

È arrivata la nota Asrem sulla ragazza ricoverata al Cardarelli di Campobasso (e tornata 11 giorni fa da un viaggio in Cina) per un caso sospetto da Coronavirus.

«In data odierna (mercoledì 5 febbraio 2020) è stata ricoverata, in isolamento, presso l’U.O. Malattie Infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso una paziente in stato febbrile proveniente dalla Cina. Immediatamente il caso è stato rapidamente individuato e sono state adottate tutte le previste misure di profilassi a tutela degli operatori. Allo stato sono in corso gli accertamenti declinati dal protocollo aziendale e dalle circolari ministeriali. Il test di conferma sarà effettuato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Quotidianamente sarà emesso apposito bollettino sanitario». I risultati, in ogni caso, potrebbero arrivare già nella giornata di domani, giovedì 6 febbraio. Dunque domani, come anticipato, potrebbero arrivare i risultati da Roma. Non è escluso, in ogni caso, che si tratti di una semplice influenza.

L’Asrem, come noto, lo scorso 27 gennaio, presso la Direzione generale Salute Regione Molise, nel corso di una riunione convocata dal direttore, Lolita Gallo, alla presenza del commissario Asrem, Virginia Scafarto, è stata costituita una task force permanente per la gestione di una eventuale emergenza nCoV2019.

In particolare, è stata predisposta l’attivazione della Rete regionale di prevenzione e sicurezza sanitaria con i referenti responsabili della intera Rete sanitaria, al fine di consentirne la diffusione a tutti gli operatori, dai medici di Base, ai pediatri di Libera scelta, ai medici di Continuità assistenziale, al personale del SET-118, Pronto soccorso aziendali, Malattie infettive, Laboratori di microbiologia.

(FOTO ARCHIVIO)