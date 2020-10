Caso Scarabeo, il Consiglio di Stato dà ragione alla Regione Molise

Anche il Consiglio di Stato dà ragione alla Regione Molise, difesa dall’avvocatura dello Stato e dall’avvocato Giacomo Papa, nel ricorso presentato da Massimiliano Scarabeo contro la sentenza del Tar Molise, che aveva sollevato il difetto di giurisdizione per la sua estromissione dal consiglio regionale

E anche il Consiglio di Stato ha sentenziato che: sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie oggetto di diritti civili o politici. Ragion per cui dovrà essere il tribunale ordinario di Campobasso ad esprimersi in merito alla controversa vicenda dell’abolizione dei consiglieri regionali surrogati.