‘Caso’ Sati, i sindacati: “Nessun ricorso al giudice ma ci sono altre questioni da affrontare”

“Prendiamo atto delle precisazioni della SATI e diamo conferma che non c’è mai stata necessità di ricorrere all’azione giudiziaria per il recupero della retribuzione, ma non l’abbiamo nemmeno mai affermato”.

È quanto affermato dal segretario della Faisa Cisal Molise, Emilio Santangelo.

“L’evasivo e approssimativo tentativo di smentita dell’azienda, comunque, non modifica il fatto che la Regione, crediamo unica in Italia, compensa mensilmente le imprese di trasporto, per cui ci riesce difficile comprendere come si possa affermare di aver versato regolarmente e mensilmente “ogni altro emolumento”. Ricordiamo, se fosse sfuggito, il ritardo dei versamenti al fondo previdenziale di categoria denominato “Priamo”, perché questo è un elemento importantissimo del futuro previdenziale dell’autoferrotranviere. Abbiamo la risposta del fondo di categoria del 26/1/23. Ci preme sottolineare che son ben altre le questioni da affrontare con la SATI, la quale si limita ad eludere, sistematicamente, le problematiche sollevate nel corso del tempo. Ne citiamo solo alcune: