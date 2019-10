Caso Occhionero, «in Molise i più spericolati inciuci»

Il giornalista Rai Alberico Giostra: «Lì esiste solo il voto d’interesse». Duro anche Danilo Leva

Da sinistra sinistra a centro/centrodestra. E’ quanto fatto, con estrema nonchalance, dalla deputata molisana Giuseppina Occhionero. Miracolata nel 2018, eletta con i resti nelle file di Liberi e Uguali, vale a dire i fuoriusciti del Pd che non si riconoscevano più nella linea Renzi, e passata ora proprio con Italia Viva di Matteo Renzi. Miracoli italiani. O meglio molisani. Tra Leu e Italia Viva c’è un abisso di valori. Sotto qualsiasi aspetto. Dalla sanità ai diritti civili, passando per economia e stato sociale. Una che ha votato il reddito di cittadinanza e ora va con chi combatte fortemente quel provvedimento. Per non parlare del job act, fortemente osteggiato da Leu e uno dei motivi principali della scissione. E ora cosa penserà della sanità in Molise la deputata Occhionero?

Fulminata sulla via di Damasco. Ma è vero anche che solo gli imbecilli non cambiano idea.

Sconcertato l’ex parlamentare molisano Danilo Leva che volle candidare la Occhionero nelle liste di Leu: «La riconoscenza, la lealtà e il disinteresse. Questi perfetti sconosciuti».

Il commento più duro è arrivato dal noto giornalista Rai Alberico Giostra che ha dipinto un quadro a tinte fosche della politica molisana.

«Giuseppina Occhionero, avvocato di Termoli, – ha scritto Giostra – è stata eletta nel 2018 alla Camera con Leu. Grazie ai resti. Ha votato per il reddito di cittadinanza. Ora passa con Italia Viva, quanto di più contrario alla sinistra e al reddito grillino. Non dovete meravigliarvi. È molisana. E in Molise la politica si fa così. Ho seguito per anni la politica di quella regione e ho assistito ad una infinita, inesauribile sequenza di trasformismi al limite della metempsicosi. Quello che altrove sembra spregiudicato opportunismo lì appare naturale evoluzionismo. I ribaltoni ce li hanno nel sangue, i più spericolati inciuci avvengono così come si beve un bicchiere d’acqua e spesso fungono da modello per altre regioni. In Molise il voto di opinione non esiste, esiste solo quello d’interesse. Un interesse ovviamente ammantato di idealità. L’Italia sarà quello che sarà il Sud, ha profetizzato Mazzini, ma se il Sud sarà quello che è il Molise, ce la vedremo scura». mdi