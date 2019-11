Caso Nicosia, Le Iene all’assalto della Occhionero (IL VIDEO INTEGRALE)

Momenti di tensione all’arrivo della troupe televisiva di Italia 1 a Campomarino con il padre dell’onorevole

Continua il clamore mediatico attorno al caso di Antonello Nicosia, il collaboratore della parlamentare molisana Giusy Occhionero arrestato perché presunto affiliato alla mafia. Del caso ieri sera, 13 novembre, si sono occupate anche Le Iene, la nota trasmissione di Italia 1, che hanno ricostruito tutti i passaggi dell’inchiesta condotta dalla Procura e dalle forze dell’ordine soprattutto relativamente ai presunti rapporti di Nicosia con il mondo della mafia e l’utilizzo del suo lavoro da collaboratore parlamentare della Occhionero per entrare ed uscire dalle carceri dove si troverebbero alcuni personaggi legati al mondo della mafia. Le Iene sono arrivate a Campomarino per chiedere spiegazioni all’onorevole che, però, si è prima rintanata all’interno di una palestra e successivamente si è diretta verso casa. E’ qui, però, che è avvenuto un litigio tra il giornalista delle Iene e il padre dell’onorevole che si è scagliato contro di loro brandendo una mazza. «Mia figlia non ha fatto niente, sono giorni che non mangiamo», ha affermato l’uomo all’inviato che, successivamente, ha anche ricevuto una telefonata da parte di una assistente della Occhionero che si è scusata con la redazione. Ricordiamo che Giusy Occhionero non risulta indagata nell’ambito dell’operazione che ha condotto all’arresto di Nicosia e che nei giorni scorsi è stata ascoltata dal giudice a cui ha fornito le sue spiegazioni.

In alto il video integrale del servizio de Le Iene andato in onda ieri sera. Qui il link al servizio sul sito delle Iene.