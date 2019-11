Caso Nicosia, le Iene a caccia della Occhionero

La troupe di Italia Uno a Campomarino: nessuna dichiarazione dall’onorevole ma litigano con il padre

REDAZIONE TERMOLI

Non avrebbe rilasciato dichiarazioni l’onorevole Giuseppina Occhionero finito nel mirino delle Iene che nella giornata di ieri l’avrebbero tampinata fin sotto casa. Stando alle poche informazioni che trapelano l’onorevole sarebbe stata inseguita dalla palestra dove aveva deciso di recarsi per staccare la spina fin sotto casa dove la troupe di Italia Uno avrebbe poi avuto un diverbio con il padre della Occhionero. La notizia sta suscitando parecchio clamore in rete e e sui social network dove diversi sono i commenti rispetto a quanto sarebbe accaduto.