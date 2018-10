Caso Nara-Lopez, arriva l’assoluzione per la showgirl. Soddisfatto l’avvocato Di Carlo

E’ arrivata questa mattina l’assoluzione per Wanda Nara, l’ex moglie del calciatore Maxi Lopez accusata di “trattamento illecito dei dati personali” perché avrebbe reso noto numeri di telefono ed email personali dell’ex marito tramite un post su Facebook e Twitter.

Il giudice però ha assolto la donna «per non aver commesso il fatto. Le motivazioni si conosceranno solo tra 90 giorni – ha affermato Giuseppe Di Carlo, il legale molisano che ha difeso la donna nell’arco del processo – siamo soddisfatti perché è stato un processo mediatico di alto impatto». Secondo l’accusa la Nara aveva creato dei danni all’ex marito nel momento più delicato del calciomercato. L’avvocato Di Carlo, invece, aveva messo in evidenza che «non c’era la prova che fosse stata proprio lei perché non sono mai stati effettuati degli accertamenti sull’Ip del profilo da cui sono partiti i messaggi». Di qui l’assoluzione che mette fine a una vicenda molto delicata che era costata alla moglie di Mauro Icardi anche un tapiro da parte di Striscia la Notizia.