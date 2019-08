Caso Icardi-Inter, l’avvocato molisano Di Carlo a difendere il calciatore

Firmato il provvedimento che notifica alla squadra milanese la domanda di abitrato

Il provvedimento è stato notificato venerdì all’Inter e riguarda il braccio di ferro tra Mauro Icardi e la squadra calcistica milanese. L’istanza di vertenza a tutela dell’ex calciatore dell’Inter è stata firmata dall’avvocato molisano, Giuseppe Di Carlo che, in passato, difese la moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, in altre vicende. Nel documento sono stati inseriti 41 elementi probatori per un documento che è stato inoltrato anche al collegio arbitrale attraverso il quale si chiede il reintegro nella rosa del calciatore e un indennizzo di 1milione e mezzo di euro. Di Carlo ha inoltrato domanda di arbitrato volta a far accertare la condotta discriminatoria posta in essere dall’Inter nei confronti del calciatore al quale non sarebbe consentita la partecipazione agli allenamenti della squadra nel rispetto delle norme contenute nell’accordo collettivo. Di qui la domanda di reintegra e risarcimento del danno nella misura del 20% dello stipendio lordo del calciatore. Il pronunciamento del collegio arbitrale ci sarà entro Natale.