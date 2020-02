Caso Giulio Regeni, incontro con la cittadinanza

«Tenere alta l’attenzione su una vicenda ancora oscura»

Lunedì 3 febbraio ricorre il quarto anniversario della tragica morte di Giulio Regeni e del ritrovamento del suo corpo martoriato.

Giulio Regeni, scomparso improvvisamente il 25 gennaio 2016, era un ricercatore universitario, dottorando italiano a Cambridge che si era trasferito in Egitto per proseguire la sua esperienza di studio e ricerca.

L’Amministrazione Comunale di Campobasso insieme ai rappresentanti locali di Amnesty International, hanno deciso di tenere alta l’attenzione su una vicenda ancora oscura; per questo hanno organizzato per lunedì 3 febbraio alle ore 15.30, presso la sala della BiblioMediaTeca Comunale nella Casa della Scuola di via Roma, un momento d’incontro durante il quale verrà esposto dal balcone principale dell’edificio posto nel centro città, un messaggio che chiede giustizia e verità per Giulio Regeni.

Presenti all’incontro, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, anche Maria Luisa Cavallo, Vice-Responsabile della Circoscrizione Amnesty International Abruzzo-Molise e Francesco De Ritis, Responsabile del Gruppo Amnesty International di Campobasso n. 241.