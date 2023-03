Caso Gemelli, Tramontano: “Necessario agire con tempestività per ripristinare la serenità”

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano manifesta piena e viva solidarietà ai malati oncologici della nostra terra che vivono giorni di apprensione dovuta alla paventata possibilità di blocco delle prestazioni radioterapiche da parte del centro di eccellenza Gemelli Molise, un fiore all’occhiello della città di Campobasso, del Molise e del nostro Paese.

“In questo contesto – continua Tramontano – è necessario che il nuovo sub commissario dott Marco Bonamico agisca con tempestività e sensibilità al fine di ripristinare un clima di serenità in primis per i malati oncologici e poi per gli operatori del Gemelli Molise.

Il diritto alla cura e alla salute non può e non deve divenire terreno di scontro politico, non è consentito a nessuno di non considerare la fragilità dei malati oncologici, le ansie delle famiglie e il lavoro encomiabile dei medici, degli infermieri, degli Oss e dei tecnici del Gemelli Molise.

Il Gemelli Molise è una struttura moderna, all’avanguardia, un vanto per la nostra terra, una struttura che va difesa da attacchi inspiegabili e pericolosi.

Non è accettabile che le prestazioni radioterapiche siano ad oggi precluse a nuovi malati e che siano a rischio gli stipendi dei dipendenti del Gemelli Molise: condizioni generate da discutibili decisioni della struttura commissariale e dal fatto che la Regione Molise non paga le fatture al Gemelli Molise, come ricordato formalmente dal Presidente della struttura di contrada Tappino dott Petracca.

Al nuovo sub Commissario Bonamico – conclude Tramontano – gli auguri di un proficuo e sereno lavoro, che possa infondere nei malati oncologici molisani e non molisani, negli operatori del Gemelli Molise e in tutti i cittadini molisani un rinnovato senso di fiducia nel presente e sopratutto nel futuro”.