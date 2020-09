Caso don Marino, si attende la sentenza della Cassazione. Giada in diretta su Rai1

Si conoscerà nella giornata di oggi la sentenza della Cassazione sul caso di don Marino, l’ex sacerdote di Portocannone imputato di abusi sessuali nei confronti di Giada Vitale. Dopo le due condanne avute in primo e secondo grado di giudizio ai tribunali di Larino e Campobasso, sarà la Suprema Corte a decidere il futuro di don Marino per i presunti abusi sessuali subiti da Giada quando era ancora minorenne. Per la restante parte della vicenda, quella dai 14 ai 17 anni, fu il Gup di Larino di decidere per il non luogo a procedere. La Corte di Cassazione si dovrebbe pronunciare già nella giornata di oggi, 17 settembre. Nel frattempo Giada è stata ospite di “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai1 alla quale ha raccontato della sua vicenda personale e processuale. Sarà la Corte di Cassazione a decidere sul ricorso promosso dalla Procura generale contro la sentenza di Appello nel caso di don Marino.