Caso don Marino, non ci sarà nessun nuovo processo

Il Gip del tribunale di Larino archivia la richiesta di riapertura del caso avanzata dalla difesa di Giada per i presunti abusi subiti dopo i 14 anni della giovane

PORTOCANNONE. Non ci sarà nessun nuovo processo a carico di don Marino Genova, l’ex parroco di Portocannone condannato in primo e secondo grado per gli abusi sessuali su Giada Vitale, sua ex parrocchiana, prima dei 14 anni della ragazza. Per quello stesso capo di imputazione, però, don Marino aveva ricevuto una archiviazione relativa ai presunti abusi avvenuti dopo i 14 anni della ragazza. Sulla decisione era intervenuta la richiesta di riapertura del caso presentata dalla difesa di Giada. Il giudice per le indagini preliminari, però, dopo 17 giorni dall’ultima udienza ha deciso che don Marino non dovrà subire nessun nuovo processo. Nonostante la doppia condanna in primo e secondo grado, quindi, nessuna giuria dovrà più valutare gli eventuali abusi subiti da Giada nel periodo tra i 14 e i 17 anni. Nel 2016 l’allora Gup del tribunale di Larino, Daniele Colucci, prosciolse l’ex parroco. Successivamente, il legale di Giada, Giuseppe D’Urbano, chiese di riaprire le indagini, ma la Pm Ilaria Toncini ha chiesto l’archiviazione. Le indagini supplementari sono state delegate alla Squadra Mobile, attraverso l’escussione di medici e psicologi che hanno avuto in cura la stessa giovane, oltre ad acquisire e valutare ulteriore documentazione. Secondo il pubblico ministero «non appare delinearsi ed emergere in maniera chiara e univoca una condizione di inferiorità fisica o psichica», scrive la Toncini. Di qui anche la decisione del Gip Rosaria Vecchi.