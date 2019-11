Caso don Marino, Giada ospite di Rai1: «La mia vita è stata rovinata»

La ragazza ha commentato anche la decisione della Procura di archiviare la posizione del parroco sulle violenze dai 14 anni in poi

E’ approdato a “Storie Italiane”, programma di Rai 1, il calvario che è stato vissuto da Giada Vitale, la ragazza di Portocannone che è stata vittima degli abusi da parte di don Marino Genova nel periodo in cui lo stesso don Marino era parroco presso il paese bassomolisano tanto che il parroco è stato condannato in Appello a 4 anni e 10 mesi di reclusione mentre in primo grado gli era stata inflitta la condanna a 6 anni. La Corte di Appello di Campobasso, in sede di secondo grado di giudizio, aveva fatto valere l’attenuante della minore gravità, sostenendo che la violenza non è stata consumata fino in fondo. Una condanna relativa alle violenze subite da Giada fino ai 14 anni di età considerando che quelli dai 14 ai 17 erano stati stralciati. Appena qualche giorno fa il pubblico ministero di Larino ha deciso di archiviare, per mancanza di elementi, la posizione di don Marino relativa agli abusi dai 14 fino ai 17 anni anche se la difesa rappresentata dall’avvocato Giuseppe D’Urbano starebbe preparando la richiesta di opposizione alla decisione del pubblico ministero. Giada davanti alle telecamere di Rai1 ha raccontato la sua storia. Accanto a lei una psicologa e alcuni esperti di diritto che hanno detto la loro rispetto alla decisione della magistratura di chiudere il secondo capitolo dell’inchiesta. Giada ha ribadito quanto la vicenda le abbia rovinato la vita e cambiato l’esistenza e di non essersi sentita tutelata dalla magistratura.