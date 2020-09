Caso Don Marino, Giada a “Storie Italiane”: «Per la sentenza contenta a metà»

Questa mattina nello studio Rai di “Storie Italiane” è stata ospite Giada Vitale, per raccontare e commentare l’ultima sentenza che ha condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione Don Marino Genova, il sacerdote denunciato per abusi sessuali. Al cospetto della conduttrice Eleonora Daniele Giada ha ripercorso il lungo calvario che ha subito, dagli abusi in sagrestia fino alle accuse da parte di alcuni paesani di essere stata invece lei ad aver sedotto il prete. Secondo voi è possibile?”, ha domandato in studio. Giada Vitale ha poi affermato di essere contenta ma solo in parte. “Sono contenta parzialmente perchè non hanno preso in considerazione le violenze subite quando avevo 14 anni e fino a 17 archiviate a febbraio per la seconda volta. Trovo che io sia stata vittima di una giustizia parziale, questa sentenza mi dà la spinta per poter continuare a combattere in altre sedi”.