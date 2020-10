Caso don Marino, dopo la condanna l’ex parroco trasferito a Rebibbia

E’ stato trasferito nel carcere romano di Rebibbia don Marino Genova, l’ex parroco di Portocannone condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione per gli abusi a carico di Giada Vitale, sua ex parrocchiana, quando la ragazza aveva meno di 14 anni. Si conclude così, con un procedimento dovuto, il caso che sconvolse il basso Molise. A trasferirlo in carcere sono stati i carabinieri di Subiaco su mandato della Procura generale dopo che la Corte di Cassazione penale ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale e dall’imputato. Il procuratore generale presso la Corte di Appello, Fioretti, aveva chiesto di annullare la sentenza rinviando gli atti ad un altro collegio per un nuovo esame, tesi sposata anche dal procuratore generale presso la Cassazione ma non dai giudici che non hanno accolto né questa istanza né quella di don Marino affidata a Carlo Taormina. Nei prossimi giorni è attesa anche la risposta del Ministero della Giustizia all’interrogazione presentata dalle parlamentari del MoVimento 5Stelle Ascari e Testamento. E’ la fine di un incubo per Giada che è seguita dagli avvocati Pasquale Mautone e Pietro Cirillo con il supporto della psicologa Luisa D’Aniello.