Caso Don Marino, Ascari presenta interrogazione: «Valutare ispezione negli uffici giudiziari coinvolti»

L’obiettivo è quello di appurare se il Governo “intende valutare se sussistono i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti”. Torna di attualità il caso di Giada Vitale, la giovane di Portocannone che sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte di don Marino Genova che all’epoca dei fatti era proprio parroco presso la chiesa di Portocannone. In attesa del processo di terzo grado in Cassazione che arriva dopo le condanne emesse dai tribunali di Larino e in Corte d’Appello a Campobasso è la deputata del MoVimento 5Stelle Stefania Ascari a presentare una interrogazione a risposta scritta proprio sul caso di Don Marino chiedendo se è il caso di effettuare una ispezione presso gli uffici che sono stati coinvolti nella vicenda accludendo nel testo dell’interrogazione anche una memoria scritta dai legali di Giada.