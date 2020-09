Caso di Covid a Venafro, Ricci: «Esigenza di tutelare la salute di tutti»

Ha detto la sua e chiarito la situazione il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Sotto la lente il tampone positivo nei confronti di un cittadino del paese altomolisano. “Il tampone effettuato sul titolare di un bar ha dato esito positivo. A lui i migliori auguri di pronta guarigione e, con tutti i suoi familiari, un grande in bocca al lupo. Siamo in attesa delle indicazioni da parte di ASREM, che sta facendo tutte le verifiche e gli approfondimenti epidemiologici del caso. Tuttavia, come fatto a seguito del contagio della maestra, sto sollecitando ASREM a tamponare quante più persone possibile. Ricordiamo che le valutazioni sulle persone a rischio e da tamponare sono di ASREM, ma stiamo segnalando ogni situazione particolare di cui veniamo a conoscenza. Quanto ai familiari del titolare del bar, ancora non ci sono i risultati, che arriveranno domani. Per le maestre, al momento c’è l’esito su una sola di loro, ed è negativo; per le altre pure bisogna attendere domani.

Oggi sono girate tante voci, comprensibilmente allarmate. Voglio chiarire che non ci sono altri bar interessati. In generale, quando ci saranno notizie ufficiali da dare, cercheremo di divulgarle nel più breve tempo possibile su questa pagina e con gli altri canali a disposizione. Ovviamente tenete conto che c’è parecchio altro da seguire, ma cercheremo di informarvi al meglio.

In attesa che ASREM ricostruisca tutto il quadro epidemiologico legato a questo ulteriore caso accertato, ricordiamoci di rispettare quelle regole – uso della mascherina e distanziamento – che troppo spesso alcuni hanno sottovalutato. L’esigenza di tutelare la salute pubblica è il valore che tutti stiamo condividendo: credo sia superfluo ma voglio ricordarlo”.