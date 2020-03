Caso di Coronavirus di fuori regione, scattano le procedure al Tribunale

Avviati i controlli tra dipendenti, magistrati ed esterni ad Isernia dove preso verrà avviata anche la sanificazione della struttura

Ha coinvolto anche il tribunale di Isernia ma non può essere annoverato tra i casi molisani quello che si è verificato presso il Tribunale di Isernia dove un dipendente di fuori regione ha dichiarato al Procuratore e al Presidente Fucci e Di Giacomo che il fratello è stato ricoverato fuori regione perché positivo al Coronavirus. L’impiegato è stato invitato a mettersi in quarantena ed è scattato il protocollo in casi del genere. Fucci e Di Giacomo stanno contattando tutti gli impiegati, i dipendenti e i magistrati che potrebbero avere avuto contatti con questo dipendente, invitandoli a mettersi in quarantena e si stanno cercando di contattare anche le persone esterne al tribunale che possano avere avuto comunque contatti con l’uomo. Successivamente si procederà allo svuotamento del tribunale e alla sanificazione della struttura.