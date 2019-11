Fra loro c’è anche un appartenente all’Arma orginario della provincia di Isernia

E’ arrivata la prima della due sentenze attese per il terzo processo d’Appello per la morte di Stefano Cucchi, arrestato nell’ottobre 2009 per possesso di droga e deceduto una settimana dopo. Per quanto riguarda l’aspetto legato alla parte medica, il processo ter si è concluso, come era nelle previsioni, con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei quattro medici dell’ospedale Sandro Pertini e l’assoluzione per un quinto medico.

Dopo più di 8 ore di camera di consiglio, la sentenza di primo grado sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra romano di 31 anni morto nel 2009 sei giorni dopo l’arresto. Questa la decisione sugli otto carabinieri imputati:

Alessio Di Bernardo (originario di Sesto Campano) e Raffaele D’Alessandro condannati a 12 anni e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Francesco Tedesco 2 anni e 6 mesi;

Roberto Mandolini 8 anni, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il pubblico ministero Giovanni Musarò aveva chiesto di condannare a 18 anni di carcere Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri che avrebbero picchiato Cucchi e rispondevano, dunque dell’accusa di omicidi preterintenzionale. Cucchi, arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga, è poi deceduto una settimana più tardi all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

Per il terzo militare dell’Arma, Francesco Tedesco, era stata chiesta assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ dall’accusa relativa al pestaggio: accusato come gli altri due di omicidio preterintenzionale, è diventato testimone dell’accusa, raccontando di aver assistito al pestaggio intervenendo per bloccare i suoi due colleghi.

Per Tedesco, però, il pm aveva comunque chiesto la condanna a 3 anni e mezzo per falso. Per la stessa accusa sono stati chiesti 8 anni di reclusione per il maresciallo Roberto Mandolini, l’ufficiale a cui faceva riferimento la squadra che arrestò Cucchi e che li avrebbe aiutati a nascondere i fatti.

Per Tedesco, Mandolini e Nicolardi aveva poi chiesto il non doversi procedere per prescrizione sopraggiunta dell’accusa di calunnia.