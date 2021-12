Caso covid-19 nel Sesto San Giovanni, rinviato a data da destinarsi il match della Magnolia

Nessun impegno sul parquet per La Molisana Magnolia Campobasso. La formazione rossoblù (seppur arrivata a Sesto San Giovanni nel tardo pomeriggio di ieri) è ripartita poco dopo pranzo per il Molise per il rinvio a data da destinarsi del confronto in terra lombarda a causa di un caso Covid-19 palesatosi nel gruppo squadra della formazione di casa. I #fioridacciaio, una volta rientrati a Campobasso, avranno un paio di giorni di sosta per Natale, ma già a Santo Stefano ritorneranno in palestra per preparare il confronto con San Martino di Lupari in programma alle ore 18 del prossimo 30 dicembre nello scenario dell’Arena.