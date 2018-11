Caso Chaffar, ex barista condannato a 5 anni per omicidio preterintenzionale

REDAZIONE TERMOLI

Cinque anni per omicidio preterintenzionale. E’ questa la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso per Rosario Renzetti, all’epoca dei fatti barista del locale dove venne picchiato a sangue Saiffedine Chaffar, giovane tunisino morto il 7 aprile 2015 dopo 8 anni in stato vegetativo. I fatti risalgono al 4 novembre 2007 a Guglionesi. Dopo undici anni il collegio della Corte di Appello, dopo la camera di consiglio, ha accolto la richiesta concordata dalla difesa e da pubblico ministero e ha condannato Renzetti a 5 anni per omicidio preterintenzionale. Il verdetto di primo grado era arrivato lo scorso mese di marzo quando il giudice del tribunale di Larino aveva condannato l’uomo a sei anni e 6 mesi di carcere dopo che, in prima battuta, era già stato ritenuto colpevole di lesioni gravissime. Dopo il decesso del giovane tunisino, però, Renzetti era stato processato nuovamente con un capo d’accusa più grave e condannato. Al termine dell’udienza d’appello l’avvocato dell’uomo, il legale Joe Mileti, ha chiesto per ragioni strategiche e nell’interesse del suo assistito, una pena di 5 anni con la quale il pubblico ministero si è trovato d’accordo, così pure i giudici al termine della camera di consiglio.