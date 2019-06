Caso Cesaride, si analizzano i verbali del ministero della Salute

Sono ancora in fase di analisi i verbali dell’ispezione del Ministero della Salute sul caso di Michele Cesaride, il 47enne di Larino che il 19 luglio 2018 è deceduto a causa di una emorragia cerebrale all’ospedale di San Giovanni Rotondo, struttura dove era giunto dopo il trasferimento dal San Timoteo di Termoli. Il caso fece molto scalpore tanto da arrivare in cronaca nazionale e da spingere il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a inviare in basso Molise i tecnici ministeriali per accertare se qualcosa, nella rete dell’emergenza-urgenza, non avesse eventualmente funzionato.

Tutto accadde in una manciata di ore in basso Molise: l’uomo si sentì male e venne trasferito prima al San Timoteo di Termoli dove la Tac, necessaria per effettuare gli esami del caso, era in manutenzione programmata. Di qui il trasferimento di emergenza alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove sopraggiunse la morte cerebrale durante l’intervento chirurgico con i familiari che autorizzarono l’espianto e la donazione degli organi. Il caso, che dimostrava un’evidente falla nella rete dell’emergenza-urgenza, ebbe rilevanza nazionale, tanto che il ministro Grillo “dispose un’ispezione per la struttura ospedaliera termolese”. La task force giunse il 19 luglio, nella stessa giornata in cui venne dichiarata, all’ospedale di San Giovanni Rotondo, la morte clinica di Cesaride. I tecnici ministeriali arrivarono al San Timoteo di Termoli in mattinata, una commissione composta da tre tecnici del ministero della Salute e da tre tecnici sanitari regionali.