“Caso Airino”, la minoranza all’attacco: presentata richiesta di consiglio monotematico

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata protocollata questa mattina la richiesta di consiglio comunale monotematico per discutere del “caso” dell’Airino Basket, la squadra di pallacanestro di fatto estromessa dal palazzetto dello sport di piazza del Papa. La richiesta, accompagnata da una mozione, è stata sottoscritta dai consiglieri Di Brino, Ciarniello, Rinaldi, Di Michele e Roberti e trasforma l’episodio in una questione politica. Adesso la residente del consiglio, Manuela Vigilante, avrà 20 giorni di tempo, come da regolamento comunale, per la convocazione dell’assise civica. Nel frattempo la minoranza ha anche protocollato la mozione che impegna il sindaco a consentire l’utilizzo della struttura di piazza del Papa e a ridisegnare le linee per il basket.