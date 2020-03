Casinò online, il 2020 inizia con il piede giusto: 3 possibili cause

Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per il settore dei casinò online, e sembra che anche il 2020 si stia allineando su questi binari. Lo sostengono i dati ufficiali, secondo i quali le sale da gioco telematiche hanno registrato un incremento del +13,8% fino a questo momento, con una spesa online che a gennaio ha raggiunto e superato quota 81 milioni di euro.

Ci troviamo dunque di fronte a numeri più che positivi, che testimoniano tutto l’apprezzamento dei player italiani. Va però detto che il successo di questi portali dipende essenzialmente da 3 caratteristiche fondamentali, che i casinò fisici non possono vantare.

Casinò online: ecco i 3 vantaggi principali

Per prima cosa, e questo è abbastanza ovvio, le sale da gioco telematiche sono disponibili in rete, quindi possiamo entrarci in tutta comodità da casa nostra. Basta infatti collegarsi a Internet e lanciare il browser, senza la necessità di scaricare alcun software. Il vantaggio dell’accessibilità coinvolge pure gli smartphone, considerando che le versioni mobile di questi siti ci permettono di giocare anche dal telefonino.

Un secondo e ulteriore beneficio che le sale fisiche non hanno riguarda i bonus: in rete si possono trovare casino senza deposito, che danno la possibilità ai nuovi iscritti di giocare senza per questo depositare una cifra iniziale. I bonus della suddetta tipologia cambiano da piattaforma a piattaforma, e i più diffusi regalano all’utente crediti o giri gratuiti alle slot.

Qual è il terzo e ultimo vantaggio dei casinò digitali? La varietà in termini di opzioni disponibili per i player. I giocatori, infatti, possono scegliere una quantità smisurata di giochi, ad esempio partendo dalla roulette, fino ad arrivare alle slot machines. Nella lista vanno inclusi anche il poker, il baccarat, il blackjack, il video poker e in certi casi le scommesse sportive online.

Un punto in più: i bonus di benvenuto

In quanto ad accoglienza, i casinò online sanno come distinguersi dalle sale fisiche. Il merito va ai bonus di benvenuto, come la già citata opzione del casinò senza deposito. Questi extra vengono infatti regalati ai nuovi utenti che decidono di iscriversi al portale, come incentivo per scegliere quel sito piuttosto che un altro. Non è facile stilare un elenco completo riguardante questi bonus, dato che possono variare in base alle scelte di ogni piattaforma. Ne troviamo comunque alcuni più diffusi di altri, come il rimborso sulla prima scommessa, che può essere totale o in percentuale sulla cifra investita dal giocatore. Un altro bonus molto gettonato è quello sul primo deposito: quando il giocatore carica la prima somma, la piattaforma aggiunge una quota extra in regalo (ad esempio 10 euro). Bisogna però studiare le condizioni del bonus, perché alle volte ha una scadenza o dei paletti da rispettare.