Casini in Molise: «Torni il primato della politica»

L’ex presidente della Camera ad Isernia per la presentazione del suo libro “C’era una volta la politica”: in prima fila l’eurodeputato Patriciello, l’ex governatore Iorio e tanti altri esponenti di spicco della politica molisana. In platea anche il presidente del CdA del Gemelli, Stefano Petracca

Pier Ferdinando Casini a Isernia per la presentazione del suo libro “C’era una volta la politica”. Un volume in cui l’ex presidente della Camera racconta il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, con ricordi, aneddoti e testimonianze dirette del post-crollo del muro di Berlino. Casini è stato accolto in Molise da tutta la vecchia guardia democristiana, quella che, ancora oggi, muove gli ingranaggi della politica regionale.

In prima fila, l’eurodeputato Aldo Patriciello, l’ex governatore Michele Iorio e tanti altri esponenti di spicco della politica molisana. Presente anche Stefano Petracca Patron del Gemelli.

Sul palco, insieme a Casini, Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc e parlamentare eletto in Molise, e Giovanni Legnini ex vicepresidente del Csm.