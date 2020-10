Casi di positività al Covid in due istituti scolastici

Alla scuola Jovine e al Liceo Classico di Campobasso

CAMPOBASSO. Due casi di positività al Covid all’interno di due diversi istituti scolastici della città: si tratta della Jovine del quartiere San Giovanni e del Liceo Classico Mario Pagano. Sul sito dell’Istituto comprensivo ieri sera (22 ottobre) è apparsa la circolare del dirigente scolastico Marcellino D’Ambrosa che avvisa i genitori e il personale della positività di un alunno: «A seguito delle disposizioni fornite telefonicamente alla nostra Istituzione scolastica da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asrem – si legge nella nota – si comunica che gli alunni della classe 3 B scuola secondaria di 1° grado vengono posti in quarantena da oggi 23/10/2020 fino a nuove comunicazioni. Per i suddetti alunni le lezioni si svolgeranno a distanza secondo le consuete modalità (Meet– Classroom)».

Stessa prassi anche per il Liceo Classico di via Scardocchia. Il dirigente Sergio Genovese, appresa della positività di uno studente dell’ultimo anno (residente in un comune dell’hinterland), ha immediatamente disposto la quarantena per l’intera classe e per i docenti, attivando la didattica a distanza.