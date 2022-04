Cashback autostrade, dal 15 aprile anche in Molise si potrà chiedere il rimborso sul pedaggio

La richiesta potrà essere avanzata da chiunque abbia subito ritardi a causa di lavori in corso per manutenzione e ammodernamento

Il Cashback sul pedaggio, o cashback con targa, è un servizio gratuito che permette agli automobilisti di effettuare richieste di rimborso sul pedaggio pagato in autostrada, fino al 100% del costo. Il servizio è stato lanciato lo scorso settembre per poi essere introdotto lo scorso 15 marzo esclusivamente per i cittadini liguri, per un primo periodo di prova e, dal prossimo 15 aprile, come si legge sul blog https://www.prontobolletta.it/news/cashback-autostrada/, sarà esteso anche in Molise e su tutta la rete autostradale.

Il cashback sul pedaggio è possibile grazie alle telecamere ASPI presenti nei caselli autostradali, capaci di individuare e riconoscere le targhe delle vetture. Il servizio di Free To X assegnerà i rimborsi ai richiedenti aventi diritto grazie all’associazione svolta dal sistema tra gli utenti registrati e le targhe rilevate dalle telecamere.

Il servizio è disponibile per privati, partite Iva e aziende che pagano il pedaggio autostradale in contanti, con carta di credito o tramite dispositivo di telepedaggio come Telepass. Il servizio sarà presto disponibile anche per i consorzi.

Il rimborso può essere richiesto da chiunque abbia effettuato un viaggio lungo la rete gestita da Autostrada per l’Italia e abbia subito dei ritardi a causa di lavori in corso per manutenzione e ammodernamento lungo il percorso autostradale.

Seppur non vi sia alcuna limitazione circa una percorrenza minima, il rimborso è accessibile da coloro che abbiano subito un ritardo di almeno 15 minuti. Il calcolo del rimborso può essere calcolato preventivamente dagli automobilisti grazie al sistema a fasce disponibile online e che dipende, appunto, da questi due fattori. Ad esempio, per una tratta compresa tra 0 e 29 km, si avrà diritto al 100% di rimborso per 15 minuti di ritardo; per ritardi compresi tra 15 e 29 minuti su una tratta di oltre 500km, si avrà diritto a un rimborso del 5% del costo del pedaggio.