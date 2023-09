Casearia, Sottosegretario Agricoltura D’Eramo: “Vetrina intelligente per promuovere il territorio”

“Una manifestazione importante che reputo strategica per continuare questo processo di conoscenza, non soltanto dall’altissima qualità del nostro settore lattiero caseario, dei nostri formaggi, conosciuti oltreconfine, ma è anche una vetrina intelligente per promuovere un territorio come quello di Agnone e più in generale del Molise che offre bellezze ambientali, architettoniche e culturali da conoscere e da vedere. In questa direzione il governo con il ministro Franceso Lollobrigida ha deciso di istituire una delega fondamentale come quella dell’agricoltura di montagna e delle aree interne capace di combattere il fenomeno dello spopolamento e quindi mantenere in vita aziende che sappiamo produrre prodotti tipici e di qualità. L’obiettivo è mettere in campo azioni mirate con interventi economici che sostengano logistica, viabilità e in particolare quei servizi come i presidi ospedalieri, asili e scuole. Del resto si può e si deve continuare a vivere in posti stupendi territori, ma occorre la capacità, l’intelligenza, la determinazione per potenziare e portare quei servizi che mancano. Attraverso l’agricoltura e partendo dall’agricoltura, stiamo pianificando un progetto pilota che punti ad una riqualificazione e al rilancio delle nostre aree di montagna”.

Queste le parole del Sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, intervenuto ad Agnone al taglio del nastro di ‘Casearia’, la prima fiera-mercato sui formaggi del centro Sud Italia. Una tre giorni, dal 1° al 3 settembre, che intende diventare un appuntamento fisso nel circuito nazionale per cercare di colmare il gap con le regioni del Nord.

Nella giornata inaugurale presenti l’onorevole Elisabetta Lancellotta, il senatore Costanzo Della Porta, oltre alla delegazione regionale con Quintino Pallante, presidente del Consiglio, Salvatore Micone, assessore all’Agricoltura, Andrea Di Lucente, assessore alle Attività produttive e Alfredo Ricci, presidente della Provincia di Isernia. A fare gli onori di casa il sindaco di Agnone, Daniele Saia che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori prima di ribadire che simili iniziative rappresentano il sale del tessuto sociale ed economico dell’intera area. Non da meno le parole di Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise, che senza esitazione ha sposato il progetto messo in piedi dal presidente di Casearia, Giuseppe Di Pietro e dai suoi collaboratori.

“Sono queste le manifestazione che fanno bene al Molise e, nello specifico, ad un comparto cruciale come quello lattiero-caseario” ha detto Spina.

L’onorevole Lancellotta ha poi ricordato il bando Agrisolare 2023, emanato dal governo – con scadenza il 15 settembre -, che permetterà alle aziende di usufruire dell’80% dei finanziamenti a fondo perduto oltre alle Pac 2021 – 2027 a sostegno degli agricoltori e portatori di interessi rurali.

“Manifestazioni come queste significano per il nostro territorio l’opportunità di crescere. Lo Stato, il Governo, le istituzioni regionali devono comprendere che iniziative come queste devono essere supportate perché il marketing dei nostri prodotti significa fare arrivare gente, quindi far crescere la produzione e di conseguenza incrementare l’occupazione arginando la fuga dei nostri giovani verso altri posti”, ha evidenziato Costanza Della Porta.

“Casearia apre una prospettiva assai interessante che può e deve essere sostenuta in tutti i modi dalle istituzioni. La presenza del Sottosegretario D’Eramo è un punto di partenza importante” la dichiarazione di Ricci, presidente di Palazzo Berta.

“Dobbiamo saper cogliere e sfruttare queste occasioni di confronto facendoci trovare pronti per il futuro” ha rimarcato Andrea Di Lucente.

“Noi non possiamo essere la Regione che partecipa alle vetrine di altre regioni, noi dobbiamo iniziare ad essere la vetrina e quella che oggi, ci auguriamo, possa essere l’inizio di un lungo percorso” ha sentenziato Micone nel suo intervento.

In serata la gradita visita di Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi. Casearia continua domani, 2 settembre e, dopodomani 3 settembre, con convegni, degustazioni e visite guidate.

Di seguito il programma del 2 e 3 settembre:

Sabato 2 Settembre

Ore 11.00 – Palazzo San Francesco

Tavola Rotonda: “Marketing e cooperazione, questi sconosciuti nel Centro-Sud”. Partecipano: Nicola Caputo (Assessore Agricoltura Regione Campania); Mario Vadrucci (Vice Presidente Unioncamere); Paolo Spina (Presidente Camera di Commercio del Molise); Elisa Boriati (Presidente Associazione produttori fiordilatte molisano); Gianmichele Passarini (Vice Presidente nazionale Cia).

Domenica 3 Settembre

Ore 9.30 – Tavola Rotonda: “GAL Alto Molise: partenariato vincente”. Partecipano Andrea Di Lucente (V.P. Regione Molise); Serena Di Nucci, Presidente Gal; Corrado Ievoli (Unimol), Angelo Belligiano (Unimol), Paolo di Martino (Unimol- Riserva Biosfera Alto Molise); Mario Di Lorenzo, Gal Alto Molise; Giovanni Colella, Cia Molise; Daniele Ciarlariello, Regione Molise; Mario Cuculo (Regione Molise).

Ore 11.30 – Premiazione Concorso Casearia Award 2023 – Trofeo Millenaria Pontifica Fonderia Marinelli