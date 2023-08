Casearia, ad Agnone la prima fiera mercato sui formaggi italiani

L’inaugurazione attesa per le ore 11 di venerdì 1 settembre con il taglio del nastro affidato al sottosegretario dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo

Messo a punto il calendario definitivo di ‘Casearia’, la prima fiera mercato sui formaggi italiani del centro Sud Italia, che si preannuncia ricca di appuntamenti e curiosità. L’inaugurazione attesa per le ore 11 di venerdì 1 settembre con il taglio del nastro affidato al Sottosegretario dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo. L’appuntamento è in largo Sabelli nello splendido scenario sotto al monumentale campanile della chiesa di Sant’Antonio Abate.

Oltre cinquanta gli espositori provenienti da tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa, la quale è pronta ad accogliere visitatori di ogni regione. Ricco il programma di convegni ed eventi, anche collaterali, che metteranno al centro della fiera la produzione lattiero-casearia da sempre motore trainante della regione Molise. E numerose le curiosità che gli ospiti troveranno all’interno della mostra – mercato che terminerà domenica 3 settembre alle ore 20.

Tra queste non poteva mancare l’accoglienza agli amici a quattro zampe a cura dell’associazione ‘Agape’ del territorio. Ai visitatori sarà offerto gratis un kit (bottiglia d’acqua e bustine di plastica) per fronteggiare le eventuali ‘emergenze’.

‘Cheese health help’ è, invece, il servizio, sempre gratuito che si potrà trovare in fiera (ore 16-18 il 1 settembre, ore 10-11 e 17-18 il 2 e 3 settembre). Un medico risponderà sulle qualità nutrizionali del latte e dei suoi derivati e i sui problemi della giusta alimentazione in età pediatrica. Nell’offerta messa in campo dagli organizzatori anche visite guidate nel centro storico dell’antica Atene del Sannio e sconti del 40% sui ticket per accedere al museo della Campana della millenaria fonderia Marinelli.

Nei giorni 2-3 settembre la fiera mercato aprirà i battenti dalle ore 10 e chiuderà alle 20, mentre venerdì 1 settembre, a partire dalle ore 20,30, ci sarà una interessante appendice gastronomica. Si potrà gustare il caciocavallo impiccato e ascoltare buona musica. In collaborazione con l’Onaf (l’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) e l’enoteca Grecobros (Via Roma, 21), Casearia organizza anche due master class (ore 11.00 e ore 17.00) su ‘Impariamo a riconoscere i formaggi’, ovvero una guida per approcciare ad una corretta degustazione di 5 tipologie di prodotto, accompagnata da vino, miele, confetture.

Per iscrizioni contattare il 347.6261694. Nutrito, infine, anche il, calendario dei convegni con la presenza di addetti ai lavori, istituzioni, esperti, rappresentanti di categoria che riportiamo di seguito:

Venerdì 1 Settembre

Ore 11.00 – Fiera Casearia 2023

Inaugurazione Fiera e taglio del nastro da parte del Sottosegretario alle Politiche agricole Luigi D’Eramo

Ore 11.30 – Salone Fiera

Saluti autorità Presidente Regione, Assessore Agricoltura Regione Molise, Sindaco di Agnone, ecc. Focus su Lattiero-Caseario

Ore 17.30 – Palazzo San Francesco – Tavola Rotonda: “Latte di sintesi, carne sintetica, contraffazione: Natura e Made in Italy sotto attacco?”

Partecipano: Massimo Fiorino (Direttore generale Assolatte); Claudio Papa (Presidente Coldiretti Molise); Robert Campana (Presidente Stop italian sounding, in collegamento da New York); Giampaolo Solari (Responsabile qualità Centrale del latte del Molise).

Sabato 2 Settembre

Ore 11.00 – Palazzo San Francesco

Tavola Rotonda: “Marketing e cooperazione, questi sconosciuti nel Centro-Sud”. Partecipano: Nicola Caputo (Assessore Agricoltura Regione Campania); Mario Vadrucci (Vice Presidente Unioncamere); Paolo Spina (Presidente Camera di Commercio del Molise); Elisa Boriati ( Presidente Associazione produttori fiordilatte molisano); Giammichele Giammichele (Vice Presidente nazionale Cia).

Domenica 3 Settembre

Ore 9.30 – Tavola Rotonda: “GAL Alto Molise: partenariato vincente”. Partecipano Andrea Di Lucente (V.P. Regione Molise); Serena Di Nucci, Presidente Gal; Corrado Ievoli (Unimol), Angelo Belligiano (Unimol), Paolo di Martino (Unimol- Riserva Biosfera Alto Molise); Mario Di Lorenzo, Gal Alto Molise; Giovanni Colella, Cia Molise; Daniele Ciarlariello, Regione Molise; Mario Cuculo (Regione Molise)

Ore 11.30 – Premiazione Concorso Casearia Award 2023 – Trofeo Millenaria Pontifica Fonderia Marinelli.