Case popolari, il nuovo commissario ErEs è Cristian Sellecchia

Sellecchia subentra all’avvocato Giovanna Iannarelli, che il 30 giugno scorso era subentrata al dimissionario Nicola Lembo, dirigente regionale. Prosegue, dunque, la stagione dei commissariamenti lunghi per un ente strategico come quello relativo all’Eres, poiché allo – si legge nella deliberazione – non risulta ancora completato l’iter formale di approvazione delle risultanze e dei rendiconti contabili e gestionali degli II.AA.CC.PP. da parte

della Giunta regionale e il disegno di legge di modifica della Legge Regionale 2 dicembre 2014, n. 21, avente ad oggetto “Istituzione del- l’Ente regionale per l’Edilizia Sociale”, approvato dalla giunta Frattura alla fine del 2015, poi passato all’esame della Commissione consiliare, è decaduto per fine legislatura. Così come illustrato nella legge istitutiva l’ErES è un ente pubblico non economico, strumento tecnico-operativo della Regione con funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli istituiti Autonomi Case popolari di Campobasso e di Isernia, dotato di autonomia statutaria amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale, e sottoposto ad indirizzo, vigilanza e controllo della Regione. La sua attività è finalizzata a soddisfare prioritariamente le esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate, in particolare di quelli in situazione di morosità incolpevole.