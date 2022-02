Case popolari, consegna a fine febbraio. Il M5S: “Non possiamo che essere felici”

Saranno consegnati nella mattinata del 25 febbraio a coloro che ne hanno avuto l’assegnazione gli alloggi delle palazzine popolari di Colle Macchiuzzo.

La comunicazione è stata resa nota dagli esponenti del MoVimento 5Stelle di Termoli che in passato si erano spesi sulla questione.

“Abbiamo appena ricevuto riscontro dall’Istituto Case Popolari – hanno affermato i pentastellati termolesi – in merito alla nostra comunicazione del 07.02.2022 da noi inviata oltre che all’Istituto, al Ministero degli Affari Regionali, delle Infrastrutture, dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Molise.

Nella nota si legge che gli alloggi di Colle Macchiuzzo in Termoli, saranno consegnati nella mattinata del 25 febbraio presso gli immobili stessi.

Non possiamo che essere felici per le tante famiglie che attendono da anni un tetto sotto cui vivere. La casa è un diritto per tutti, restiamo sempre vigili nei confronti dei più fragili”.