Case in affitto a Termoli, trovarne una per tutto l’anno è impossibile: a giugno bisogna fare le valigie

L’estate è al capolinea e si ripropone il problema di trovare un alloggio in città per 12 mesi: iniziano a comparire le prime ‘offerte’ ma sono tutte da settembre/ottobre a fine maggio. Poi arrivano i turisti

Da ottobre a maggio. C’è chi concede anche settembre, ma oltre non si riesce ad andare.

Citati così sembrano date prive di significato, ma se contestualizzate in una realtà come quella di Termoli pian piano iniziano ad acquisire senso. Lo sanno bene i lavoratori fuori sede, i tantissimi ragazzi che dopo aver trovato lavoro vogliono ‘diventare adulti’ andando a vivere da soli e gli studenti universitari, non tantissimi questi ultimi ma comunque presenti nella classifica di chi prende in affitto una casa a Termoli.

Il problema, per molti serio, è legato alla domanda fatidica:

E a giugno dove vado?

Ebbene sì, quando in città arriva l’estate le case vanno liberate, gli inquilini che le hanno occupate devono fare le valige e lasciare il posto ai turisti, che in soli tre mesi riescono a superare di gran lunga il guadagno derivante dagli altri 9 mesi di locazione.

Ma andiamo per ordine, premettendo che grandissime differenze di prezzo per il periodo ‘morto’ non ce ne sono. E così per un appartamentino che va dai 50 agli 80 metri quadrati in media il prezzo si aggira sulle 450 euro mensili, a cui nella quasi totalità dei casi vanno aggiunge tutte le spese vive (luce, gas, acqua); in alcuni casi, ove previsto, nella quota mensile è compreso il condominio. Il ventaglio di scelta è piuttosto ampio, ma c’è il solito limite: a fine maggio l’abitazione va liberata.

Sì perché é nei mesi estivi, come è ovvio che sia e non stiamo qui a contestarlo, che si fanno i soldoni visto che per una settimana a Termoli in media si spende circa 550 euro (tenendoci molto bassi e facendo la media dei tre mesi). E’ ovvio che il confronto con il periodo autunnale ed invernale non regge.

Detto questo resta il problema per tutti coloro (tanti anche con famiglia) che lavorano in città, non hanno ancora deciso o potuto optare per l’acquisto di un immobile e si trovano a dover affrontare il problema ricorrente. Trovare un alloggio di fortuna fuori città per i mesi estivi, tornare nel paese d’origine (se si trova in Molise) e sacrificarsi per un trimestre tornando alla vita da pendolare oppure scegliere di spostarsi nell’hinterland termolese. Dove le opportunità aumentano, anche se non in maniera considerevole.