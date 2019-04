Case di riposo nel mirino dei Nas, lavoro nero ed evasione fiscale: denunciati in tre

l NAS di Campobasso, in collaborazione con i colleghi del locale NIL (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro), nell’ambito di una complessa indagine sulle case di riposo molisane, ha denunciato a piede libero 3 persone. Gli indagati, soci amministratori della medesima società, sono accusati di avere promosso ed organizzato un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro dei propri dipendenti indotti a prestare parte delle ore lavorative sotto forma di volontariato; di non aver sottoposto a visita sanitaria i dipendenti non informandoli sui rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività; di non aver presentato le dichiarazioni contributive dei dipendenti al fine di non versare i contributi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria. E, infine, la struttura socio-assistenziale era priva dei requisiti minimi relativi all’organizzazione interna e del personale.

I Carabinieri, inoltre, hanno accertata un’evasione contributiva di circa 250.000 euro tra il 2015 e il 2019.