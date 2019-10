“Case dell’acqua” per distribuire acqua naturale, gasata e refrigerata

Protocollata la mozione dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle e Marcella Stampo

REDAZIONE TERMOLI

Questa mattina il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, in concerto con Marcella Stumpo della Rete della Sinistra, ha protocollato una mozione ad oggetto l’implementazione nel territorio comunale di distributori di acqua naturale, gasata e refrigerata.

«Premesso che l’acqua è una ricchezza e un bene primario, a cui tutti i cittadini hanno diritto di accedere e soprattutto che un utilizzo intelligente delle risorse disponibili implicherebbe vantaggi in termini economici ed ambientali, si chiede al Sindaco e alla Giunta di collocare nel territorio comunale le cosiddette “Case dell’acqua”, quale prezioso elemento promozionale per disincentivare il consumo di plastica e vetro, avendo questi materiali un effetto dannoso per l’ambiente.

Si impegnano inoltre il Sindaco e la Giunta a porre in essere una campagna informativa sull’utilizzo e sui benefici di queste strutture».