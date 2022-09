Casacalenda vestita a lutto saluta per l’ultima volta Angela Pangia

Si sono svolto nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, alle 16 nella chiesa Santissima Maria del Carmine a Casacalenda, i funerali della 19enne Angela Pangia morta tragicamente in un incidente stradale in Bulgaria. Il feretro, partito dalla casa funeraria di Bavota a Termoli è arrivato in paese dove ad attenderlo c’erano gli amici parenti e conoscenti di sempre.

Lutto cittadino per la giornata di oggi a Casacalenda così come voluto dalla sindaca Sabrina Lallitto che aveva commentato: “Riteniamo opportuno e doveroso interpretare il comune sentimento della comunità e in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia”.

Angela si trovava in macchina assieme ad un’amica, Denise, quando per cause ancora in corso di accertamento la loro macchina ha impattato frontalmente contro un’altra vettura. Inutili tutti i tentativi di soccorso, Angela è morta sul colpo.

In tanti questo pomeriggio hanno voluto rendergli l’ultimo saluto.