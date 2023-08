Casacalenda, tutto pronto per la Festa dell’Emigrante

A fare da colonna sonora all’iniziativa il suono tipico del Bufù

Continuano le manifestazioni organizzate dalla dinamica Pro Loco di Casacalenda.

Domani, lunedì 14 agosto fari puntati su uno degli eventi clou dell’estate: la Festa dell’Emigrante. Una manifestazione che coinvolge l’intera cittadinanza e soprattutto i tanti Casacalendesi tornati da fuori regione per trascorrere alcuni giorni in compagnia di amici e familiari in virtù del fortissimo legale con la propria terra d’origine. A fare da colonna sonora all’iniziativa il suono tipico del Bufù (un tamburo a frizione che produce un caratteristico rumore che dà il nome allo strumento stesso). Una tradizione molto sentita dai Casacalendesi residenti e da chi vive fuori dai confini nazionali.

Durante la serata ci sarà spazio anche per stand enogastronomici e spettacoli che animeranno fino a tarda notte la piazza dedicata ai “casacalendesi nel mondo”.