Casacalenda riparte dal Kalena Summer Village

Kalena Summer Village! È questo il nome scelto per identificare il progetto di campus estivo – che si sta tenendo a Casacalenda dal 6 Luglio e fino al’8 Agosto – moderno, efficiente e perfettamente rispondente alle necessità di far tornare a stare insieme i bambini e i ragazzi, in un periodo così delicato come questo, ovviamente in sicurezza!

Sport, laboratori creativi, attività culturali… e ancora passeggiate naturalistiche, corsi di danza tradizionale e di canto, di cinema e fotografia e di cucina! …Proiezioni, lezioni di inglese…insomma… un campus da 10 e lode! Con tanto di piscina e campo in sabbia da Beach Volley!

Il progetto, proposto dalla Polisportiva Kalena 1924, con la sapiente guida di Emanuele Vassalli – organizzatore e pianificatore eccellente -, con la collaborazione della cooperativa Koinè – diretta dalla Dott.ssa Rosa Marcogliese che da anni si occupa accoglienza di minori non accompagnati – e il Patrocinio del Comune di Casacalenda nonché di tanti giovani volontari professionisti, si sta rivelando davvero completo.

I fondi che il Governo nazionale ha stanziato per il potenziamento delle attività dei campi scuola estivi saranno destinati ad attività come queste, e a questa in particolare – racconta la SindaKa di Casacalenda la Dott.ssa Sabrina Lallitto – perché progetti così complessi e di ‘grande ricchezza educativa’, capaci di coinvolgere non solo i ragazzi di ogni età (dai 4 ai 13 anni) ma anche molte delle associazioni presenti sul territorio, vanno sostenuti e premiati. È importante che i genitori si sentano sicuri, che i ragazzi si divertano e apprendano cose nuove ma anche che le regole, specialmente in questo periodo, sono fondamentali per la ripresa di tutte le attività che loro amano, in primis la scuola.

Siamo fortunati perché le nostre strutture sportive, ma anche e soprattutto quelle scolastiche, ci consentono di avere spazi ampi e sicuri, dove è possibile mantenere le distanze di sicurezza e creare piccoli gruppi da cui ripartire per tornare alla didattica tradizionale. E non sfruttare queste disponibilità sarebbe stato da sciocchi. Il Progetto è stato accolto dalla Amministrazione con grande entusiasmo e partecipazione, perché si è presentato immediatamente ricco e perfettamente adatto alle esigenze dei nostri piccoli cittadini.

Il numero di ragazzi iscritti al progetto cresce ogni giorno, segno che si sta andando nella direzione giusta.

Le attività destinate ai bambini e ai ragazzi vengono implementate e programmate quasi quotidianamente per le settimane che verranno, per rispondere il più possibile ai desideri, alle capacità e alle attitudini di tutti… dopotutto loro sono l’obiettivo di questo grandioso progetto.

Nonostante le difficoltà e le complessità di gestione di un progetto come questo, ci impegniamo affinché questo “modello” possa essere preso d’esempio da altri e, per il Comune di Casacalenda, diventi appuntamento fisso ogni anno. – commenta Emanuele Vassalli, mente e braccio organizzatore del progetto.

Questo è il momento dei bambini e dei ragazzi, è il momento di restituire loro spazi, attività, spensieratezza, amicizie e tutti quei momenti di cui sono stati privati.

Noi ripartiamo da qui, dal Kalena Summer Village!

