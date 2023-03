Casacalenda, laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per Marialuisa Romagnuolo

Un percorso di studi affrontato con impegno, passione, sacrificio e la consapevolezza di raggiungere un risultato importante che premia il merito e le capacità. Sabato 18 marzo 2023 Marialuisa Romagnuolo ha conseguito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, dipartimento di Scienze Biomolecolari – Scuola di Farmacia. La dottoressa ha discusso un’apprezzata e interessante tesi dal titolo “La cleaning validation nell’industria farmaceutica” approfondendo il caso della Fis di Termoli, realtà punto di riferimento a livello internazionale. Relatore, Ch.mo Prof. Andrea Duranti, correlatore Dott. Rocco D’Ippolito. A Marialuisa congratulazioni dai genitori Nico Romagnuolo ed Evelina Palaia, dalla sorella Beatrice, dai fratelli Michelangelo e Giuseppe, dal fidanzato Giuseppe, da tutti i parenti e gli amici e un augurio speciale da nonna Lidia, che ha partecipato orgogliosa alla discussione all’età di 92 anni, con un pensiero per tutti i nonni che sono in Cielo. Ad maiora dottoressa Romagnuolo! Ti vogliamo un mondo di bene!