Casacalenda, il Viceprefetto Scala nominato Commissario per la provvisoria amministrazione

A seguito delle contemporanee dimissioni presentate da sei Consiglieri del Comune di Casacalenda al protocollo di quell’Ente, è stata avviata la procedura per lo scioglimento del relativo Consiglio comunale. In attesa dell’adozione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, il medesimo organo – con decreto prefettizio in data odierna – è stato sospeso con la contestuale nomina del Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Agnese Scala, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Campobasso, quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune.