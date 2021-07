Casacalenda, brillante laurea in Medicina e Chirurgia per Eleonora D’Imperio

Un percorso di studi affrontato con impegno, sacrificio, passione e la consapevolezza di raggiungere un obiettivo importante e significativo. La cura intesa come senso della vita in un contesto di competenza, professionalità e grande umanità da dedicare agli altri. Mercoledì 30 giugno 2021 Eleonora D’Imperio ha conseguito brillantemente, con una votazione di 110 su 110, la Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”. Ha completato nei tempi tutti gli esami discutendo, in presenza della Commissione e con i soli familiari, un’apprezzata tesi in Ginecologia e Ostetricia dal titolo “Impatto dell’obesità nell’identificazione del linfonodo sentinella nelle pazienti con tumore dell’endometrio in stadio precoce”. Relatore Ch.mo Prof. Francesco Cosentino, direttore del Dipartimento di Oncologia del Gemelli Molise; correlatore Gent.ma Dott.ssa Virginia Vargiu. Alla dottoressa D’Imperio congratulazioni dai genitori Arsenio e Maria, dal fratello Gian Marco, da tutti i parenti e dagli amici che hanno condiviso un momento di immensa emozione. Ad maiora!