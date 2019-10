Casa Pistilli, nominati i rappresentanti del Comune nel CdA

CAMPOBASSO. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha nominato Mariarita Testa (nata a Campobasso il 30/12/1977) e Cosimo Dentizzi (nato a Ferrazzano il 06/09/1951) quali rappresentanti del Comune al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Don Carlo Pistilli” come stabilito nel decreto sindacale numero 29 del 30 ottobre 2019. I termini per rispondere all’avviso pubblico si sono chiusi lo scorso 8 ottobre presentando la domanda di disponibilità a ricoprire tale carica come stabilito dalla deliberazione di Consiglio comunale numero 34 del 2009.