Casa Pistilli, il calore e le note della musica napoletana allietano la giornata degli anziani ospiti

Un concerto di musica napoletana, con Francesco Cipullo al pianoforte e la voce soprano di Federica D’Antonio, in collaborazione con la scuola di musica Wagner, si è tenuto questa mattina, venerdì 30 dicembre, alla casa di Riposo “Pistilli” di Campobasso per allietare la giornata degli anziani ospiti in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Evidenti sui loro volti l’emozione e il trasporto sulle note e le parole calde e suadenti delle melodie partenopee più celebri proposte da duo artistico nel rispetto delle regole anti-Covid vigenti. Durante la mattinata, il sindaco, Roberto Gravina, e la presidente della struttura, Mariarita Testa, hanno portato i loro saluti e gli auguri di buon anno agli ospiti per il 2023 ormai alle porte.