Casa per anziani “Pistilli”: due nomine nel Cda, tra conferme e novità. Il sindaco Gravina spiega le ragioni della scelta

Nel pomeriggio di ieri Palazzo San Giorgio ha ufficializzato la nomina di due nuovi suoi rappresentanti nel Cda della casa per anziani “Don Carlo Pistilli”. Un decreto, di nomina appunto, da parte del primo cittadino, con l’intento di dare slancio a quelle che restano le questioni irrisolte, tra monitoraggio costante e un avvio della Rsa e della Rp. Secondo Gravina, inoltre, così come specificato nel documento pubblicato ieri, dovrà esistere da parte dei due nuovi elementi la ferma volontà di lavorare in maniera collegiale nel Cda affinchè si proceda con la nomina di un nuovo direttore.

Ma chi sono i nomi scelti dall’amministrazione comunale per portare avanti il difficile e rinnovato compito? Si tratta di Vincenzo Vecchione, volto nuovo, 60 anni, residente a Ferrazzano e campano di origine. E l’avvocato di Campobasso Mariarita Testa, 44 anni, anche se in questo caso trattasi di ‘ritorno’, dimissionaria nel precedente incarico e pronta a riprendere il proprio posto. Una novità e un volto noto, dunque, così presentati su compiti e obiettivi dal sindaco Roberto Gravina. “La scelta di riconfermare l’avvocato Testa – ha spiegato, intercettato questa mattina dal Quotidiano – nasce in seguito ad un confronto franco e serrato su alcune tematiche interne al precedente consiglio di amministrazione della “Pistilli”, che proprio lo stesso avvocato ha permesso all’amministrazione di approfondire meglio. Pensiamo possa essere una scelta sinergica e corretta, all’insegna della continuità e del costante confronto”.

“Per quanto riguarda la nomina di Vincenzo Vecchione, invece, le ragioni vanno ricercate nella sua consolidata esperienza da professionista anche nella direzione. Medico legale e dipendente Asrem – ha concluso il primo cittadino – porterà un importante contributo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Entrambi – così come confermato nei compiti da portare avanti – produrranno anche una relazione a cadenza annuale che toccherà anche il lato gestionale.