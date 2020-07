Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti per l’incendio di una rimessa confinante con abitazione sito in contrada Serra di Mirabello. La squadra ha tempestivamente estinto l’incendio per evitare che si propagasse all’abitazione. Sul posto dopo l’arrivo dell’autobotte presenti anche i Carabinieri forestali di Campobasso.

