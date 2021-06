A Fornelli (IS), in Via San Rocco, si vende casa singola 110mq in buone condizioni abitabile composta da:

Piano Terra: cucina, cantina piccolo giardino edificabile.

Primo Piano: cucina, ampio salone, camera da letto, cameretta, bagno, ripostiglio, lunga balconata con vista mainarde, immersa nel verde.

Per info e contatti:

Sig.ra Anna Di Martino: 347/6633896