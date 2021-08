Casa in fiamme, crolla la copertura in legno. Indagine sulle cause (LE FOTO)

Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato un incendio che ha danneggiato buona parte di un’abitazione all’interno di fabbricato in muratura di tre piani a Spinete. Per fortuna il rogo non ha provocato feriti tra le persone che si trovavano all’interno anche a seguito del cedimento strutturale della copertura il legno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Campobasso e i carabinieri di Bojano.