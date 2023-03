Casa disabitata a fuoco nel centro del paese

Un incendio di media gravità ha interessato un’abitazione nel centro storico di Limosano. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo, ed è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso, intervenuti sul posto con tre equipaggi, per avere ragione dele fiamme che si erano sviluppate in un abitato del borgo per cause che verranno accertate dal Nucleo Investigativo degli stessi Vigili del fuoco. L’episodio ha destato clamore fra i residenti del piccolo centro a 20 chilometri da Campobasso, episodio che per fortuna parte non abbia causato danni a persone.