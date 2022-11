Casa di riposo Morrone: annullate le misure interdittive per 9 indagati

I giudici del Tribunale del Riesame hanno deliberato in camera di consiglio la nullità della misura interdittiva adottata lo scorso 3 ottobre 2022 riguardante la sospensione dal pubblico servizio dei dipendenti della casa di riposo Achille Morrone di Larino per sei mesi. Solo per 9 dei 16 indagati era scattata la sospensione dal lavoro anche se nel mentre i dipendenti erano stati licenziati dalla stessa casa di riposo. I giudici hanno dunque accolto l’istanza presentata dai legali degli indagati lo scorso 14 ottobre.

L’inchiesta con 16 indagati, portata avanti dalla Guardia di Finanza della tenenza frentana e coordinata dalla Procura di Larino aveva portato la casa di cura per anziani ‘Achille Morrone’ nella bufera dopo le denunce di maltrattamento, sequestro di persona ed esercizio abusivo della professione. Intanto dal 20 ottobre la struttura è chiusa per lavori di ristrutturazione già programmati, forse accelerati vista la situazione contingente, che ha visto anche venire meno diverso personale.