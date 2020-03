Casa di riposo e 118 di Agnone, tamponi tutti negativi: buone notizie dall’Alto Molise

Ad Agnone c’erano due criticità, la prima relativa al personale del 118 che aveva lavorato con un medico poi risultato positivo al Covid 19 e la seconda relativa ad una residenza per anziani dove si erano verificati tre decessi negli ultimi giorni. Ebbene, eseguiti i tamponi su personale del 118 e su tutti e 46 gli anziani della casa di riposo, non è stato riscontrato nessun caso positivo. Un bel sospiro di sollievo per tutta la comunità Altomolise.